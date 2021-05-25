Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты

Это первая победа для Италии с 1990 года. Фото: Reuters

Следов наркотиков в организме итальянского вокалиста группы Måneskin, который занял первое место на нынешнем песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах, не обнаружили.

Дамиано Давид добровольно сдал тест на наркотики, заявила пресс-служба песенного конкурса Евровидение. Тот показал отрицательный результат. По запросу итальянской делегации вещатель также провел тщательный анализ всех имеющихся видеозаписей.

"Не было употребления наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения затмили дух конкурса и несправедливо повлияли на победителя", — говорится в заявлении.

Организаторы еще раз поздравили Måneskin с победой. Это первый коллектив, который выиграл на конкурсе с 2006 года, а также первая победа Италии с 1990 года.

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Måneskin, который был фаворитом на победу в конкурсе, получил первое место с песней Zitti e buoni. Вчера организаторы Евровидения заявили, что солист группы-победителя пройдет добровольный тест на употребление наркотиков. Дамиано Давид изначально отрицал распространенные в сети предположения о том, что он нюхал кокаин во время трансляции.