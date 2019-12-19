Племянница Софии Ротару рассказала о женихе и свадьбе

Племянница Софии Ротару обручилась с хоккеистом. Фото: Instagram

Украинская певица Sonya Kay в передаче "Ранок з Україною" рассказала, кто стал ее избранником. Имени Соня не назвала, но стало известно, что он спортсмен, который играет за сборную Украины по хоккею.

"Мы вместе полтора года, но предложение я получила через пять месяцев знакомства. Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Он младше меня. Наверное, это семейное, поскольку мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Ми отлично ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты", - поделилась певица.

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Недавно Соня добавила новое фото в Instagram, где она одета в хоккейную футболку.

"А вы любите хоккей так, как люблю его я?" - подписала снимок певица.

Ранее артистка упоминала, что ее избранник совсем не медийная личность, и что вскоре она сможет поделиться фото и именем жениха.

Напомним, что до этого Sonya Kay выпустила новый клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроила экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.