Певица ONUKA впервые стала мамой

Солистка популярного электро-фолк проекта ONUKA Наталья Жижченко родила первенца.

Девушка поделилась известием в Instagram.

"Сегодня нас уже четверо", - написала Наталья.

К посту знаменитость добавила фото, на котором она еще беременная с мужем и собакой. В комментариях к снимку исполнительница отметила, что мальчика назвали Сашей.

Муж певицы фронтмен группы "The Maneken" Евгений Филатов опубликовал фото с ребенком.

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"Филатов Александр Евгеньевич", - написал он под фото.

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко сыграла на свищиках. "Когда я услышала, как звучат свищики, была очень удивлена. Оказалось, это не просто своеобразные игрушечные музыкальные инструменты с неясным звучанием. Они не только не фальшивят, а и даже имеют до 5 нот в диапазоне! Каждый свищик почти сразу нашел свою мелодию и ритм, я даже не ожидала, что это будет так просто и так вдохновляюще", - рассказала Ната.