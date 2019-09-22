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воскресенье, 22 сентября 2019 03:15

Певица Alyona Alyona признана лучшим молодым артистом

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Певица Alyona Alyona признана лучшим молодым артистом
alyona alyona получила международную премию. Фото: РБК

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают самому многообещающему новому артисту.

Рэпершу отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире. Сообщение о победе Алены появилось на официальной Facebook-странице награды.

Кроме украинки на премию претендовали британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

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Alyona Alyona, которая на тот момент работала воспитательницей в детском саду, заявила о себе в октябре 2018 года клипом на трек "Рибки", который стал вирусным. А 12 ноября был опубликован черно-белый клип "Голови", который стал первым "миллионером" Алены, собрав миллион просмотров всего за месяц.

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