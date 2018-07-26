Певец OLEYNIK показал жаркие кадры из своих "Девяти с половиной недель"

Автор: Пресс-служба Новый клип украинского певца обещает быть очень откровенным

В сети появился фрагмент будущего клипа артиста OLEYNIK на трек "Любишь другого".

В новом видео OLEYNIK обратился к своим прошлым отношениям. Они и сформировали его мировоззрение:

"Чем ломать голову над перспективами отношений, проживай момент "здесь и сейчас" на все сто, будь спонтанным. Помогай расти тем, кого любишь, но не сливайся воедино, теряя себя. Не требуй любви, как инфантил-эгоист, а делись искренностью сам", — лаконично резюмирует идею будущего клипа OLEYNIK.

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Видео изобилует откровенными сценами из жизни влюбленной пары. В основе — история сиюминутного увлечения, которое оставляет после себя безответную любовь и пустоту, если ты потерял себя.

Название трека, над саундом которого работал Sinegull Production, подразумевает существование любовного треугольника. Однако со слов режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, видео будет наполнено символизмом и метафорами: здесь не будет третьего персонажа, а роль девушки главного героя исполнила украинская модель Аня Проничкина. Этот прием оставляет зрителю пространство для размышлений.

Украинский аниматор Сашко Даниленко выложил полуминутный трейлер своего нового фильма "Монах". В основу его сюжета положена одноименная песня группы "ДахаБраха". Ролик появился на Youtube-канале режиссера.