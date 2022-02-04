Первый за 6 лет: Red Hot Chili Peppers сняли яркий клип на трек с предстоящего альбома

Red Hot Chili Peppers выпустили новый клип Фото: скриншот из клипа

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers представили сингл Black Summer и клип к нему. Это дебютный трек из предстоящего 12-го альбома Unlimited Love, премьера которого запланирована на 1 апреля.

Новый альбом станет первой студийной пластинкой группы с 2016 года и первой, записанной с гитаристом Джоном Фрушанте в 2006 году. Тогда мир увидел знаковый Stadium Arcadium, пишет The Rolling Stones.

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Клип для сингла снимала режиссер Дебора Чоу. В видео музыканты играют на фоне сюрреалистических локаций – леса, покрытого льдом океана, космоса, дорожных развязок, перевернутой пустыни.

Джон Фрушанте решил вернуться в RHCP в конце 2019 года. С ним группа записала знаменитые Californication, By the Way и Stadium Arcadium, за который музыканты получили четыре "Грэмми". В феврале 2020 года RHCP отыграли свой первый за 13 лет концерт из Фрушанте.