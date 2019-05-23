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четверг, 23 мая 2019 14:36

Первые имена: кто из звезд появится на свадьбе Каменских и Потапа

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Детали о свадьбе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа скрываются. Однако стали известны первые имена звездных гостей. Ведущий Юрий Горбунов поделился фотографией с Потапом в Instagram.

"Через несколько часов у нашего лучшего друга Алексея самое главное событие в жизни! Готовимся!" - написал Горбунов. На фотографии также присутствовала супруга ведущего Екатерина Осадчая.

Автор: instagram.com/gorbunovyuriy
  Осадчая и Горбунов приглашены на свадьбу рэпера Потапа
Осадчая и Горбунов приглашены на свадьбу рэпера Потапа
Вероятно, телезвезды будут ведущими на свадьбе. Представителей СМИ на празднование не пригласили. Однако журналисты узнали, что действо проходит в элитном ресторане под Киевом.

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То, что свадьба состоится именно сегодня, подтвердила и Настя Каменских в соцсети.

"Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих. Теперь пришло время поделиться с поклонниками частью наших чувств. Сегодня именно тот счастливый день для каждой влюбленной пары", - написала певица.

Недавно стало известно, что свидетельницей на свадьбе Насти Каменских и Потапа будет бывшая жена рэпера Ирина Горовая.

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