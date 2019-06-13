Первое сольное выступление Миши Романовой прошло в гей-клубе

Фото: пресс-служба

В киевском гей-клубе LIFT состоялось первое сольное выступление Миши Романовой.

Певица выступила в поддержку КиевПрайда, целью которого является содействие в достижении полного соблюдения прав человека для ЛГБТ в Украине, формирование уважения к этим правам в обществе путем повышения участия ЛГБТ в общественных процессах.

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"Когда мы объявили о выступлении в клубе LIFT, я получила некоторое количество негативных комментариев под постом в инстаграм-аккаунте, - говорит Миша Романова. – Это еще больше убедило меня в правильности выбора гей-площадки в качестве своего первого выступления, потому что в здоровом обществе не должно быть ненависти к людям, которые отличаются друг от друга по сексуальному, национальному, религиозному и любому иному признакам".

Автор: пресс-служба Миша Романова выступила в киевском гей-клубе LIFT

Для первого сольного выступления Миша Романова выбрала золотистое пайеточное боди из дебютного клипа "MakeUp", подчеркивающее ее идеальную фигуру. Певицу трижды вызывали на "бис", поэтому запланированный сет из 3 песен превратился в 30-минутный концерт.

Главным открытием выступления стала премьера будущего сингла певицы "Кино".

Недавно экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова снялась в эротическом фотосете для мужского глянца XXL. Июньская обложка издания станет юбилейной для певицы - третьей.