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пятница, 23 июля 2021 13:14

Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке

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Американские актеры 51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек сфотографировались на дне рождения коллеги. Они нежно позировали вместе с именинницей - актрисой Леа Ремини. Она опубликовала ролик в Instagram. Снимки с вечеринки собрала в видео.

Автор: instagram.com/leahremini
  Звездная пара нежно позировала на дне рождении коллеги
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Лопес и Аффлек еще не объявили официально о восстановлении отношений. Пока только журналисты делятся их романтическими фото в сети.

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Публикация от Leah Remini (@leahremini)

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002 году. Тогда вместе снимались в комедии "Джили".

Уже через несколько месяцев актер сделал предложение. Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года. Но ее внезапно отменили. Уже в начале 2004-го пара официально объявила о расторжении отношений.

В апреле Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года.

Актер Бен Аффлек официально расстался с Дженнифер Гарнер в 2018-м.

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