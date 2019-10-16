Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды

Фото: Пресс-служба

Первая леди Елена Зеленская сопровождала президента Украины Владимира Зеленского во время официальной поездки в столицу Латвии.

В сети появились первые фото стильного наряда жены гаранта.

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Для путешествия в Латвию Зеленская выбрала нежно-голубой костюм с юбкой длины миди и пиджаком. Образ первая леди довершила "лодочками" с маленькими каблуками и лаконичными украшениями.

Позже Зеленская посетила Национальный музей и ознакомилась с культуройЛатвии. Первая леди побывала в украинской школе Риги, где приняла участие в праздничном концерте, организованном до ее приезда.

Всю неделю президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели в США в рамках рабочего визита. Президентская чета посетили мемориал жертв теракта 11 сентября. Зеленская поделилась соответствующими фото в Instagram.