Первая леди Зеленская поразила изысканным образом

Фото: Офис Президента

Первая леди Украины Елена Зеленская подписала декларацию "Бизнес без барьеров" и провела встречу с представителями бизнес-компаний.

Фотографиями с мероприятия женщина поделилась в Instagram.

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Конференция была посвящена трудоустройству людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до 6 лет, женщин и молодежи.

"Наша общая мечта - построить в Украине безбарьерный бизнес, а ближайшая цель - преодолеть те барьеры, которые возникают при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе. Эти направления актуальны для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до 6 лет, женщин и молодежи", - прокомментировала Зеленская.

Для мероприятия первая леди выбрала изысканный наряд. На Зеленской был белый твидовый костюм с пуговицами. Под пиджак женщина надела черную рубашку. Элегантный образ первой леди довершала собранная в пучок прическа и нюдовий макияж.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в 4-м Украинском женском конгрессе.