Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом

Фото: @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытии тематической выставки "Дело в том ..." на Михайловской площади в Киеве.

Снимками супруга президента поделилась в Instagram.

Для мероприятия Зеленская выбрала черные брюки, свитер и длинное голубое пальто с поясом, которое подчеркнуло стройную фигуру первой леди. Волосы осталось распущенными, лицо с минимальным количеством макияжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елена Зеленская поразила стильным образом от украинского дизайнера

На публику Зеленская вышла в черной защитной маске.

"На выставке представлены 16 привычных для каждого из нас бытовых предметов, на первый взгляд - вполне безопасных: детская игрушка, банковская карточка, дневник, полотенце. Но все эти предметы - непосредственные участники, инструменты в реальных случаях насилия: физического, психологического, экономического", - в посте первая леди подняла тему домашнего насилия.

Недавно первая леди Елена Зеленская призвала украинцев к нулевой толерантности к насилию.