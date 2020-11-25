Первая леди Зеленская очаровала сеть женственным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытии тематической выставки "Дело в том ..." на Михайловской площади в Киеве.
Снимками супруга президента поделилась в Instagram.
Для мероприятия Зеленская выбрала черные брюки, свитер и длинное голубое пальто с поясом, которое подчеркнуло стройную фигуру первой леди. Волосы осталось распущенными, лицо с минимальным количеством макияжа.
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На публику Зеленская вышла в черной защитной маске.
"На выставке представлены 16 привычных для каждого из нас бытовых предметов, на первый взгляд - вполне безопасных: детская игрушка, банковская карточка, дневник, полотенце. Но все эти предметы - непосредственные участники, инструменты в реальных случаях насилия: физического, психологического, экономического", - в посте первая леди подняла тему домашнего насилия.
Недавно первая леди Елена Зеленская призвала украинцев к нулевой толерантности к насилию.
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