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среда, 23 октября 2019 11:10

Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
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Владимир Зеленский вместе с императором Японии Нарухито и императрицей Масако
Фото: іnstagram
Владимир Зеленский вместе с императором Японии Нарухито и императрицей Масако
Владимир и Елена Зеленская на интронизации Императора Японии Нарухито.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой побывали на торжественном приеме по случаю интронизации императора Японии

Елена Зеленская опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

"Благодарим за приглашение на торжественный прием по случаю восшествия императора Нарухито на престол и возможность лично поздравить Его Величество и Императрицу Масако", - дописала к посту.

Церемония восхождения на трон происходит внутри императорского дворца в Токио в соответствии с древнего ритуала. Съехались мировые лидеры со всего мира, в том числе Владимир Зеленский.

59-летний Нарухито начал править страной еще в мае - после отречения своего отца, 125 императора Японии. Тогда отменили праздничный парад из-за тайфуна, который унес 80 жизней в стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию.

Глава государства считает, что безвизовые с Японией необходим для Украинской, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020

Автор: Светлана Бондарева
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