Первая леди поразила неподдельными эмоциями за кулисами "Квартала"

Фото: instagram.com/tverdohleb_k

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила концерт "Женского квартала", который состоялся 29 сентября в Киеве.

За происходящим на сцене наблюдала из-за кулис. Соответствующие черно-белые фото опубликовала фотограф Ксения Твердохлеб в Instagram. На них видно неподдельные эмоции первой леди.

"Моя любимая первая леди за кулисами", - подписала фото Ксения.

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Пользователи сети в комментариях увлекаются снимками.

"Классный кадр", "Какая она хрупкая и красивая", "Очень красивая", - пишут в комментариях.

Елена Зеленская сотрудничает со студией "Квартал 95", которую основал Владимир Зеленский с друзьями по КВН. Участвует в написании сценариев.