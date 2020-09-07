Паренёк Простой в новой песне призывает каждого заниматься любимым делом

Новая песня "Виталя" - история о том, как бывает, когда начинаешь заниматься тем, что тебе не удается. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Музыкальный проект Паренёк Простой продолжает выпускать песни, которые связаны с различными жизненными историями.

Новая песня "Виталя" — история о том, как бывает, когда начинаешь заниматься тем, что тебе не удается, и когда достигнут успех перечеркивается. Ведь даже большое желание не поможет, если это — не твое.

"Люди, занимайтесь тем, что у вас получается и всем будет счастье. Иначе, даже если сами не будете сожалеть об этом, — окружающие будут точно не в восторге. Именно об этом песня. Любые совпадения в песне случайные, но это не означает, что так не бывает. и неважно в каком городе, в какой стране, в какое время и с кем это происходит ", — рассказывает Паренёк Простой.

Недавно Паренёк Простой презентовал песню "Студент", в которой призывает студентов отрываться на полную, творить чудеса, наслаждаться и вдыхать кайф от жизни.