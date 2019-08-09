Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue

Фото: www.vogue.com

Американская певица Тейлор Свифт снялась в яркой фотосессии для сентябрьской обложки Vogue.

Представители издания сразу назвали Свифт новой звездой глянца из-за ее влияние на молодежь.

Артистка регулярно выпускает новые композиции и альбомы, запоминается резкими фразами о политиках и не стесняется показывать собственное "я". Именно за это редактор издания Анна Винтур и вся команда согласились снимать 29-летнюю знаменитость.

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На снимках Свифт появилась в пальто, которое надела на голое тело. Также звезда продемонстрировала растяжку в синем цветастом платье.

Автором снимков для издания стал голландский дуэт фэшн-фотографов Inez и Vinoodh.

"С новым альбомом и новым настойчивым политическим голосом звезда раскрывается в нашем сентябрьском выпуске о сексизме, тщательном изучении и защите своих прав", - говорится в одной из публикаций на Instagram-странице Vogue.

Стало известно, что по версии журнала Forbes, первое место среди топ-100 самых дорогих звезд занимает Тейлор Свифт.