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воскресенье, 11 августа 2019 01:37

Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
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Тейлор Свифт снялась для сентябрьского выпуска Vogue
Фото: www.vogue.com
Тейлор Свифт снялась для сентябрьского выпуска Vogue
Тейлор Свифт снялась для сентябрьского выпуска Vogue
Тейлор Свифт снялась для сентябрьского выпуска Vogue
Тейлор Свифт снялась для сентябрьского выпуска Vogue

Американская певица Тейлор Свифт снялась в яркой фотосессии для сентябрьской обложки Vogue.

Представители издания сразу назвали Свифт новой звездой глянца из-за ее влияние на молодежь.

Артистка регулярно выпускает новые композиции и альбомы, запоминается резкими фразами о политиках и не стесняется показывать собственное "я". Именно за это редактор издания Анна Винтур и вся команда согласились снимать 29-летнюю знаменитость.

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На снимках Свифт появилась в пальто, которое надела на голое тело. Также звезда продемонстрировала растяжку в синем цветастом платье.

Автором снимков для издания стал голландский дуэт фэшн-фотографов Inez и Vinoodh.

"С новым альбомом и новым настойчивым политическим голосом звезда раскрывается в нашем сентябрьском выпуске о сексизме, тщательном изучении и защите своих прав", - говорится в одной из публикаций на Instagram-странице Vogue.

Стало известно, что по версии журнала Forbes, первое место среди топ-100 самых дорогих звезд занимает Тейлор Свифт.

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