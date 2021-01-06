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среда, 06 января 2021 17:59

"Отпуск продолжается" - Злата Огневич эротично изгибалась на пляже
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Артистка 34-летняя Злата Огневич поделилась горячими фотографиями с отдыха в египетском городе Марса-Алам. Опубликовала серию снимков в Instagram.

Артистка показала сексуальные фото
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Артистка показала сексуальные фото
Артистка показала сексуальные фото
Артистка показала сексуальные фото
Артистка показала сексуальные фото

Певица устроила пляжную фотосессию. Она позировала в полосатом красно-белом купальнике. Дополнила образ шляпой и солнцезащитными очками. Огневич соблазнительно изгибалась.

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"Марса-Алам - это планета солнца. А еще дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивых рыб и невероятно чистое Красное море. В Марса-Алам не так много туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Любителям спокойного красивого отдыха однозначно рекомендую. На территории отеля столько зелени, настоящий оазис в пустыне. Мой отпуск продолжается", - написала Злата.

Артистка Злата Огневич раскрылась в mood video на трек "Океан" и рассказала о любви. "Это особенная авторская песня, я написала её для своего нового альбома "Богиня". Мы работали над ней вместе с Виталием Телезиным и студией 211. Интересный момент – припев был придуман буквально в течении 10 мин. уже в завершении нашей студийной сессии. Я услышала его буквально в воздухе и сразу же записала. Этот припев и вошёл в финальную версию сингла "Океан", - поделилась артистка.

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