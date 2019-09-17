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вторник, 17 сентября 2019 22:46

Отказывают внутренние органы: Заворотнюк при смерти

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Отказывают внутренние органы: Заворотнюк при смерти
У Анастасии Заворотнюк обнаружили сложные болезни. Фото: @a_zavorotnyuk

Врачи с одной из московских клиник рассказали о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак головного мозга последней стадии.

Пневмония звезды могла привести к заражению крови, сообщило издание РБК-Украина.

По словам врача-анестезиолога, у Заворотнюк могут отказать внутренние органы.

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"Надо признать - это серьезные осложнения. Они могут стать летальными. Полиорганная недостаточность значит, что отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот , в свою очередь - от пневмонии ", - сообщил врач.

Медик отметил, что заражение крови может возникнуть у пациента даже, когда он находится в стерильных условиях.

"Скорее всего, сначала у Анастасии развилась пневмония, а уже потом инфекционный процесс распространился по крови и вызвал дисфункцию других органов.Противоопухолевую терапию в такой ситуации можно проводить, только если больной не в критически тяжелом состоянии", - признался анестезиолог.

Известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас в искусственной коме.

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