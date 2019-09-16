Отеки и проблемы с дыханием: Седокова попала в больницу

Певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова испугала фанатов информацией о состоянии здоровья.

Подробностями самочувствия звезда поделилась в Insta-stories.

Тело знаменитости покрылось пигментными пятнами и отеками. Особенно пострадало лицо, шея и грудь Седоковой.

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Автор: @annasedokova Из-за стресса здоровье Анны Седоковой ухудшилось

"Такой проснулась вчера утром. Глаза стыжусь показывать, но меня словно пчелы покусали. Красные пятна по всему телу. Вместе с губами опухло горло, поэтому становится трудно дышать. У меня большой ком в горле. Кажется, что если он увеличится, то будет уже поздно", - говорилось в публикации звезды.

По словам Седоковой, она сейчас остро переживает сплетни вокруг ее отношений с женатым баскетболистом Янисом Тиммой. Певицу называют разлучницей и коварной охотницей за богатыми мужчинами. Поэтому подобные обвинения значимо повлияли на состояние здоровья Анны.

Автор: @annasedokova Из-за стресса здоровье Анны Седоковой ухудшилось

Восстанавливать нервы знаменитость отправилась в загородный австрийский центр здоровья под Москвой.

"Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить самочувствие и встать немного на ноги, моей главной радостью является чтение", - прокомментировала Седокова.

Недавно Анна Седокова выставила в Иnstagram фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции.