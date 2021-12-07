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вторник, 07 декабря 2021 16:52

От балета до живописи: пять звезд с именем Екатерина, прославивших Украину за границей
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7 декабря отмечают день ангела Екатерины. В этот день православная церковь чтит память святой, которая славилась хорошим образованием, острым умом, чистым языком и непоколебимой верой в Христа.

Gazeta.ua рассказывает, кто из звезд с именем Екатерина прославили Украину за ее пределами.

Прима-балерина Екатерина Кухар выступала во многих странах. Еще в 1999-м ее пригласили в труппу Национальной Оперы Украины. Она играла главные роли на сценах Европы, Азии, Канады и США. В 2012 году получила звание заслуженной артистки Украины.

Два года спустя ее вместе с мужем Александром Стояновым пригласили в Париж, где супруги сыграли Джульетту и Ромео в известной постановке. Пара провела шесть спектаклей, каждый из которых произвел фурор. А в 2018 году Кухар получила очередную награду – звание народной артистки Украины.

Фронтвумен электронной фолк-группы Go_A, участвовавшего в Евровидении-2021, Екатерина Павленко восхитила фанов со всего мира загадочностью и необычным тембром. Еще в 2012 году она получила уведомление от представителя музыкального коллектива. Тот предложил исполнить песню в этническом стиле. Два года Павленко была на бэквокале, а впоследствии – стала солисткой Go_A.

После победы в Нацотборе на Евровидении группа стала популярной. А песня "Шум" в начале июля этого года имела наибольшее количество прослушиваний на сервисе Spotify среди украинских артистов. На Евровидении-2021 Go_A занял пятое место.

Дизайнер Екатерина Сильченко стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже в 2019 году
Фото: instagram.com/katyasilchenko
Прима-балерина Екатерина Кухар выступала во многих странах. Она играла ведущие роли на сценах Европы, Азии, Канады и США
Фронтвумен электронной фолк-группы Go_A, участвовавшего в Евровидении-2021, Екатерина Павленко восхитила фанов со всего мира загадочностью и необычным тембром
Самую известную художницу ХХ в. Екатерину Билокур превозносил испанский и французский художник Пабло Пикассо
Телеведущая Екатерина Осадчая брала интервью не только в украинских, но и мировых звезд

Телеведущая Екатерина Осадчая по окончании девятого класса подписала первый модельный контракт и на три месяца уехала на съемки в Токио. Также она работала с модельными агентствами Парижа, Берлина и Лондона. Но к 18 годам Осадчая передумала строить дальше модельную карьеру. Поэтому решила заняться тележурналистикой. В 2007-м ее пригласили на передачу "Світське життя", которую до сих пор ведет. Осадчая брала интервью не только в украинских, но и мировых звезд.

Дизайнер Екатерина Сильченко начала работать над первой коллекцией пальто еще в 2014 году. Тогда она насобирала $4 тыс. и разработала модели лаконичной верхней одежды пастельных оттенков. В 2019 году Сильченко стала первой украинкой, которая приняла участие в шоу L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе высокой моды в Париже.

В нарядах от ее бренда появлялись не только Тина Кароль, первая леди Украины Елена Зеленская, но и мать бизнесмена-миллиардера Илона Маска Мэй и британская певица Рита Ора.

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Самую известную художницу ХХ в. Екатерину Билокур превозносил испанский и французский художник Пабло Пикассо. О других художниках он говорил, что "утопает в этих бездарях". Но об украинке он отозвался так: "Если бы у нас была художница такого уровня, мы бы заставили заговорить о ней весь мир".

Исследователи отмечают, что Билокур была самоучкой, писала в основном масляными красками. В 1954 году в Париже на Международной выставке представили три ее картины – "Царь-Колос", "Березка" и "Колхозное поле".

Православная церковь 7 декабря чтит память Великомученицы Екатерины. Девушки молятся ей, чтобы обрести любовь.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен.

Имя Екатерина происходит от греческого слова "катариос" и означает "чистый", "непорочный". Эти женщины самолюбивы и стараются быть в центре внимания. Как правило, преуспевают в любых делах. Однако Екатерина имеет нерешительный характер. Пользуется популярностью в мужском кругу, но избранника выбирает долго. Ищет во второй половине родственную душу. Из-за тревожности может совершать необдуманные поступки, поэтому мужчина должен усиливать уверенность в себе.

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