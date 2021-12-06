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вторник, 07 декабря 2021 03:02

День Ангела 7 декабря. Как поздравить именинников

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День Ангела 7 декабря. Как поздравить именинников
В Украине отмечают День местного самоуправления. Фото: pinterest.com

Православная церковь 7 декабря чтит память Великомученицы Екатерины. Девушки молятся ей, чтобы обрести любовь.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен.

Имя Екатерина происходит от греческого слова "катариос" и означает "чистый", "непорочный". Эти женщины самолюбивы и стараются быть в центре внимания. Как правило, преуспевают в любых делах. Однако Екатерина имеет нерешительный характер. Пользуется популярностью в мужском кругу, но избранника выбирает долго. Ищет во второй половине родственную душу. Из-за тревожности может совершать необдуманные поступки, поэтому мужчина должен усиливать уверенность в себе.

Александр с греческого означает "защитник", "муж". Он всегда добивается цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, отстаивающие свои права. В общении с женщинами Александр внимателен и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и означает - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

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Евгений с древнегреческого языка означает "благородный". Трудолюбивый, однако в силу непредвиденных обстоятельств может нервничать и терять контроль над ситуацией. Не любит работу, требующую сосредоточенности и концентрации сил. Может построить карьеру писателя или лётчика. В женщинах ценится чистота и искренность. В семейной жизни пытается избегать ссор и конфликтов.

Имя Семен из древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Они часто бывают одарены и талантливы. Они трудолюбивы и целеустремлены. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Поздравления для именинников:

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ее называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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