День Ангела 7 декабря. Как поздравить именинников

В Украине отмечают День местного самоуправления. Фото: pinterest.com

Православная церковь 7 декабря чтит память Великомученицы Екатерины. Девушки молятся ей, чтобы обрести любовь.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен.

Имя Екатерина происходит от греческого слова "катариос" и означает "чистый", "непорочный". Эти женщины самолюбивы и стараются быть в центре внимания. Как правило, преуспевают в любых делах. Однако Екатерина имеет нерешительный характер. Пользуется популярностью в мужском кругу, но избранника выбирает долго. Ищет во второй половине родственную душу. Из-за тревожности может совершать необдуманные поступки, поэтому мужчина должен усиливать уверенность в себе.

Александр с греческого означает "защитник", "муж". Он всегда добивается цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, отстаивающие свои права. В общении с женщинами Александр внимателен и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и означает - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

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Евгений с древнегреческого языка означает "благородный". Трудолюбивый, однако в силу непредвиденных обстоятельств может нервничать и терять контроль над ситуацией. Не любит работу, требующую сосредоточенности и концентрации сил. Может построить карьеру писателя или лётчика. В женщинах ценится чистота и искренность. В семейной жизни пытается избегать ссор и конфликтов.

Имя Семен из древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Они часто бывают одарены и талантливы. Они трудолюбивы и целеустремлены. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Поздравления для именинников:

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,

День сегодня явно не простой,

Ваше имя тому будет в подтверждение,

Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,

Потому что его сегодня день.

Я Вам желаю жизни без ненастья,

Любви близких, внимая друзей.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ее называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.