"Оскар": как звезды выбирают наряды для премии и зарабатывают на них

Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» - это своеобразный показ высокой моды, на котором актрисы соревнуются в выборе наиболее удачных и эффектных нарядов.

Подготовка звезд к церемонии вручения премии "Оскар" начинается за три месяца до ее начала.

Тренеры подбирают индивидуальную фитнес-программу исходя из особенностей фигуры и физической подготовки звезды. Косметологи составляют план процедур с учетом состояния кожи, сезона, предполагаемой нагрузки и даже количества перелетов вплоть до мероприятия.

Диетологи готовят план питания для конкретной задачи - потеря либо набор веса, улучшение состояния волос и кожи. И главное, стилисты определяют какой наряд оденет звезда, пишет marieclaire.ru.

Отношения с брендом

Демонстрация платья на ковровой дорожке – это отличная реклама для него, так что люксовые бренды стараются расположить к себе голливудских актрис. Для знаменитостей это хорошая возможность заработать. Задача стилиста не ограничивается выбором эффектного образа: он также должен выступить менеджером всего проекта и согласовать договоренности звезды с брендом.

Выбор платья

Дженнифер Лоуренс в платье Christian Dior на церемонии вручения премии «Оскар», 2013 год

Процесс выбора начинается тогда, когда объявлены номинации. Сначала определяется бренд, а только потом – определенный фасон и цвет. Некоторые модные дома присылают предложения сами, если они считают, что имидж и образ знаменитости соответствует характеру бренда. Бывает, что среди предложений нет тех, что нравятся актрисе, тогда стилист сам обращается к другим маркам.

Помимо первоначальных договоренностей о сотрудничестве нужно согласовать, кого еще "одевает" этот бренд. Важно не допустить накладок в виде одинаковых или похожих нарядов на важном мероприятии. Но эта схема работает, если у актрисы нет контракта с брендом, как, например, у Дженнифер Лоуренс с Dior, за который она ежегодно получает миллионы долларов. В нем прописано количество выходов в нарядах бренда на официальные мероприятия, а самые важные перечислены списком. В этом случае звезда будет появляться в нарядах определенного модного дома.

Контракт

Николь Кидман в 1997 году в платье от Dior за 2 миллиона долларов.

Платье для ковровой дорожки может быть из новой коллекции бренда или создано специально для актрисы. Стилист собирает предложенные луки, и начинаются примерки. Когда наряд выбран и утвержден, составляется контракт. Если у звезды нет особенных отношений с брендом, то она не только получает наряд бесплатно для посещения премии "Оскар", но и солидные комиссионные. Дизайнеры могут платить звездам до $250 000 только за одно появление на церемонии. Рекорд поставила Николь Кидман, которая в 1997 году получила $2 000 000 за появление в платье Dior. Стилист Джессика Пастер, которая одевает Эмили Блант, Кейт Бланшетт и Миранду Керр, не скрывает: за то, чтобы актриса появилась на важном мероприятии в наряде бренда, ей могут заплатить от $30 000 до $50 000.

Но никакие деньги не помогут, если предоставленный наряд плохо сидит, просто не идет или не нравится звезде. Неудачный выбор запоминается надолго. Уму Турман на мероприятии в 2004 году прозвали "Мисс Швейцария" из-за очевидного сходства платья с национальным костюмом. Позже актриса назвала этот вечер одним из худших в ее жизни.

Ума Турман на церемонии вручения премии «Оскар», 2004 год

А Сальма Хайек, у которой особые отношения с Gucci, появилась на церемонии 2018 года в платье бренда с розовыми рюшами. Пресса единодушно признала, что актриса выглядела как выпускница женского пансиона, и лук еще долго был предметом насмешек и обсуждений.

Сальма Хайек на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 год

Когда бренд выбран и основные договоренности достигнуты, подписывается договор, в котором сказано, что вещь должна быть возвращена в определенный срок и в том же состоянии. Если платье будет испорчено, придется за это заплатить. А если дело касается дорогих украшений стоимостью несколько миллионов долларов, звезду, по условиям договора, может сопровождать дополнительная охрана, предоставленная ювелирным домом. По словам стилиста Брэда Горески, когда знаменитостям предоставляют украшения ювелирные бренды, это легко вычислить. В этом случае звезда будет в лаконичном черном платье и очень броском украшении – вероятно, что это требование прописано в контакте с ювелирным домом.

Жизнь платья после ковровой дорожки

В 99% случаев платься возвращаются дизайнеру и сохраняются в архиве модного дома. Затем платье может быть продано на закрытой распродаже, аукционе или отдано в прокат. В США арендовать платья, в которых выходили в свет звезды Голливуда, – довольно распространенная практика. Например, на сайте thecelebritydresses.com можно всего за $139 арендовать платье Дженнифер Лоуренс с церемонии "Оскар" 2014 года.

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В этом году вручение премий "Оскар" пройдет в 24 номинациях. Наиболее престижными из них считаются призы за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, которые сыграли главные и второстепенные роли.