"Ощущение, будто вы оставляете свое тело" - Шэрон Стоун вспомнила пережитую клиническую смерть

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что в 2001 году из-за инсульта и кровоизлияния в мозг она чудом осталась жива. Тогда звезда пережила клиническую смерть. Пишет издание The Mirror.

"У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному ... Я почувствовала все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и ощущение, будто вы оставляете свое тело. У меня было ощущение , что я общаюсь с людьми, которые ушли до мене. Это что-то эфемерное ... ", - вспомнила Стоун.

Шэрон добавила, что потом почувствовала сильную боль, будто ее кто-то ударил в грудь. Она пояснила, что после этого его душа вернулась в тело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Несколько дней истекала кровью" - Шэрон Стоун втайне сделала аборт в юном возрасте

Актрису Шэрон Стоун в детстве насиловал ее дедушка. Она страдала вместе с сестрой. 30 марта вышла в свет автобиография Стоун The Beauty of Living Twice. В книге отмечается, что мать актрисы просила не рассказывать эту историю. Однако Шэрон все же ее убедила.