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пятница, 07 мая 2021 11:49

"Ощущение, будто вы оставляете свое тело" - Шэрон Стоун вспомнила пережитую клиническую смерть

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&quot;Ощущение, будто вы оставляете свое тело&quot; - Шэрон Стоун вспомнила пережитую клиническую смерть
В 2001 году из-за инсульта и кровоизлияния в мозг Шэрон Стоун чудом осталась жива. ФОТО: instagram.com/sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что в 2001 году из-за инсульта и кровоизлияния в мозг она чудом осталась жива. Тогда звезда пережила клиническую смерть. Пишет издание The Mirror.

"У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это состояние по-разному ... Я почувствовала все эти вещи, о которых обычно говорят люди, вроде света в конце тоннеля и ощущение, будто вы оставляете свое тело. У меня было ощущение , что я общаюсь с людьми, которые ушли до мене. Это что-то эфемерное ... ", - вспомнила Стоун.

Шэрон добавила, что потом почувствовала сильную боль, будто ее кто-то ударил в грудь. Она пояснила, что после этого его душа вернулась в тело.

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Актрису Шэрон Стоун в детстве насиловал ее дедушка. Она страдала вместе с сестрой. 30 марта вышла в свет автобиография Стоун The Beauty of Living Twice. В книге отмечается, что мать актрисы просила не рассказывать эту историю. Однако Шэрон все же ее убедила.

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