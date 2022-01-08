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суббота, 08 января 2022 18:46

Осадчая рассекретила, где отдыхает с Горбуновым

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Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая с ведущим Юрием Горбуновым и детьми уехала в отпуск за границу.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

Новый Год Осадчая с Горбуновым и двумя сыновьями отпраздновала в Карпатах. Потом они отправились в теплую страну – Таиланд.

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Также Екатерина выставила фотографии с пляжа. Звезда позировала на пальме в белом платье и в соломенной шляпе.

Автор: instagram.com/kosadcha/
  Екатерина Осадчая рассказала, что отдыхает с семьей в Таиланде
Екатерина Осадчая рассказала, что отдыхает с семьей в Таиланде

Свой пляжный образ она дополнила бусами и браслетом на ноге.

Помимо своих фотографий Екатерина показала Юрия Горбунова с сыном на качелях.

Автор: instagram.com/kosadcha/
  Юрий Горбунов с сыном
Юрий Горбунов с сыном

Телеведущая Екатерина Осадчая и муж Юрий Горбунов крестили сына 4-месячного Даниила. В День Святого Николая супруги устроили настоящий праздник по этому случаю.

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