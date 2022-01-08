Осадчая рассекретила, где отдыхает с Горбуновым

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая с ведущим Юрием Горбуновым и детьми уехала в отпуск за границу.
Об этом звезда рассказала в Instagram.
Новый Год Осадчая с Горбуновым и двумя сыновьями отпраздновала в Карпатах. Потом они отправились в теплую страну – Таиланд.
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Также Екатерина выставила фотографии с пляжа. Звезда позировала на пальме в белом платье и в соломенной шляпе.
Свой пляжный образ она дополнила бусами и браслетом на ноге.
Помимо своих фотографий Екатерина показала Юрия Горбунова с сыном на качелях.
Телеведущая Екатерина Осадчая и муж Юрий Горбунов крестили сына 4-месячного Даниила. В День Святого Николая супруги устроили настоящий праздник по этому случаю.
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