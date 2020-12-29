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вторник, 29 декабря 2020 09:26

Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
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Американку 33-летнюю Бритни Палмер признали лучшей ринг-girl 2020 года в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards.

В голосовании она обошла коллег из промоушена UFC - бразильянку Дженни Андраде и англичанку Карле Бейкер, пишет The Sun.

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Ранее американка уже дважды выигрывала в этой номинации - 2012-го и 2013 года. Она дебютировала на UFC 125 2011 года и с тех пор стала знаменитостью не только в мире смешанных единоборств, но и за его пределами.

В марте 2012-го Палмер украсила обложку журнала Playboy. Также она снималась для FHM и MAXIM.

Американку 33-летнюю Бритни Палмер в третий раз признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards
Фото: instagram.com/brittneypalmer
Американку 33-летнюю Бритни Палмер в третий раз признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards
Американку 33-летнюю Бритни Палмер в третий раз признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards
Американку 33-летнюю Бритни Палмер в третий раз признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards
Американку 33-летнюю Бритни Палмер в третий раз признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards

Американский глянец People назвал самого сексуального мужчину планеты. В этом году выбрали американского актера 33-летнего Майкла Бекари Джордона. Он известен благодаря участию в таких фильмах, как "Черная пантера", "Станция" Фрутвейл "," Фантастическая четверка ", и 2 продолжениями серии "Рокки" - "Крид: Наследие Рокки" и "Крид-2".

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29
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