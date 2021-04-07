ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне

 
Ексклюзивы
1/5
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 243
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 585
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 900
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1746
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 198
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 297
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 855
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
12
5
5
5
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Катерина Кухар изобрела &quot;крылья бабочки&quot;
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания &quot;народных&quot;
Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания "народных"
Видео
Все видео
ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне
ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 216
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 225
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 180
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 15:08

ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне

  Комментировать
ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне
В клипе Zenit использовали этнические наряды и массивные головные уборы. Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская этно-электронная группа Onuka с солисткой Натой Жижченко победила на кинофестивале ARFF в Барселоне.

Клип группы на песню Zenit получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео", сообщили музыканты в Instagram.

"Создавая этот клип, мы надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали лучшим музыкальным видео на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021. Все наряды для видео были созданы из вторичных материалов, не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани", - говорится в сообщении.

В клипе Zenit использовали этнические наряды и массивные головные уборы на разных локациях Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьера: Onuka выпустила клип на сингл "Сеанс"

Песня Zenit появилась в культовой танцевальной игре Just Dance. В нее играет около 5 млн человек по всему миру. Сингл входит во 2-й студийный альбом "Мозаїка".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 22293
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 15156
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8253
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 1 Просмотров: 7146
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
13
 Просмотров: 5319
Знаменитости
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
 Просмотров: 414
"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности
"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности Просмотров: 513
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
5
 Просмотров: 1143
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
12
 Просмотров: 621
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
5
 Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
33
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 42856
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть