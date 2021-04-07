ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне

В клипе Zenit использовали этнические наряды и массивные головные уборы. Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская этно-электронная группа Onuka с солисткой Натой Жижченко победила на кинофестивале ARFF в Барселоне.

Клип группы на песню Zenit получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео", сообщили музыканты в Instagram.

"Создавая этот клип, мы надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали лучшим музыкальным видео на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021. Все наряды для видео были созданы из вторичных материалов, не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани", - говорится в сообщении.

В клипе Zenit использовали этнические наряды и массивные головные уборы на разных локациях Украины.

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Песня Zenit появилась в культовой танцевальной игре Just Dance. В нее играет около 5 млн человек по всему миру. Сингл входит во 2-й студийный альбом "Мозаїка".