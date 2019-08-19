"Он психически нездоров" - Слава Каминская показала маньяка, который пытался вломиться в её квартиру

Славу Каминскую испугал преследователь. Фото: @babaslavka

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, сообщила о преследовании мужчиной.

Звезда рассказала об этом в Instagram и даже сняла маньяка на камеру.

На видео видно, что человек по имени Роман пытался передать Славе конверт.

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Каминская попросила подписчиков распознать преследователя. Голос звезды звучал взволнованно.

"Возможно, он психически нездоров. Долгое время преследует меня в соцсетях со всевозможными угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру.

Буду очень благодарна, если кто-то узнает этого человека, для того чтобы я написала заявление в полицию с указанием его данных", - подписала публикацию певица.

Фолловеры начали успокаивать и поддерживать Славу в комментариях.

"Распечатай фото и дай консьержу, чтобы она больше не пускала маньяка в подъезд", "какой кошмар, вызывай полицию", "как теперь из квартиры выходить и не бояться?", "Слава, тебе нужна охрана", "не понятно , что у него в голове".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 18 Авг 2019 в 2:30 PDT

Певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каменская 2 июля официально развелись, но только сейчас стала известна причина разрыва. На развод подал человек, но пара не разглашали подробностей расставания.