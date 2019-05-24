Оля Полякова собирается идти в политику

Полякова сделала неожиданное заявление. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова рассказала, что собирается в политику. Об этом она вспомнила в интервью журналу "Отдохни". Фотографию обложки глянца она опубликовала в Instagram. Под фотографией размещена подпись: "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой".

"Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью "Отдохни". О политике, поддержке идеальной фигуры, съемках в "Свингерах", будущих стадионных шоу "Королева ночи" в этом году и многое другое", - написала Полякова.

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Пользователи отреагировали по-разному на такое заявление.

"Очень умная и толковая между прочим, сможет дать фору многим нашим старперам-политикам!", "Какая политика? Полит. сила? "Поющие губошлепки"?", "Вот за Олю я голосовать буду. А не за этот сброд", "О нет, только не политика", "Поющие трусы' уже в политику? Поэтому так и живем", "Оля - министр культуры?", "Оль, а ты куда? Нафиг тебе та политика?" – прокомментировали подписчики певицы.

В День матери певица Оля Полякова тронула сеть архивным снимком. Суперблондинка опубликовала в Instagram фото с мамой. На нем певице 1 год и 7 месяцев.