Ольга Полякова с дочкой померялись стройными

Певица Оля Полякова, которая сейчас отдыхает в Мексике, поделилась новой порцией пикантных фото.

В своем Instagram артистка разместила снимок, на котором она позирует со своей старшей дочерью 14-летней Машей. Длинноногие Оля в белом бикини и Маша в изумрудном померялись стройными фигурами. Девушки сделали эффектное фото в прыжке на фоне океана.

Автор: Instagram Ольга Полякова сейчас отдыхает в Мексике. Там она устроила фотосессию с дочкой Машей

"Когда дочь уже как ты ... А ты все еще телочка", - подписала фото знаменитость.

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Поклонники исполнительницы засыпали звездную маму и дочь комплиментами.

"Какое положительное фото", "Вы с дочкой очень классные", "Бесконечные ноги! Такие только у Поляковой и ее дочери", "Ваши ноги - огонь", - писали они в комментариях.

Певица замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Воспитывают 2 дочерей: 14-летнюю Марию и Алису, 8 лет.