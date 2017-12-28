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четверг, 28 декабря 2017 16:50

Олег Винник встретится со своими двойниками в новогоднем концерте
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Фото: пресс-служба

В новогоднюю ночь телезрители увидят украинских звезд в необычных амплуа. Вечером 31 декабря телеканал ICTV покажет новогодний концерт "Дизель Шоу", в котором примут участие украинские артисты.

Певец Олег Винник на сцене встретится со своими двойниками, а актриса "дизелей" Марина Поплавская попытается его соблазнить. Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представит новую трогательную песню. А силач Василий Вирастюк превратится в Снегурочку.

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На сцену выйдут группы "ТИК" и "Нумер 482". Актеры "Дизель Шоу" представят новые смешные номера, сценки и скетчи на новогоднюю тему.

Автор: пресс-служба
 
Автор: пресс-служба
 

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