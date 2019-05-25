Олег Винник вскоре представит новую песню с женским именем

Автор: пресс-служба Олег Винник начнет тур "Роксолана" из Тернополя

29 мая концертом на Тернопольском городском стадионе стартует всеукраинский гастрольный тур Олега Винника "Роксолана". С новой программой певец выступит на главных сценах и самых масштабных площадках страны.

Помимо привычных для артиста "Арены Львов", полтавской "Ворсклы", ивано-франковского "Рух", ровенского "Мототрека", организаторы объявили о концертах Олега Винника в Днепре на стадионе "Метеор", в Черкассах - на центральном городском стадионе, на Ипподроме в Луцке и в харьковском ОСК "Металлист".

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К каждому туру команда музыканта готовит новую конструкцию сцены, экраны, используя самые современные технологии.

Винник порадует зрителей не только хитами, но и музыкальными новинками. А в коллекцию песен с женскими именами добавится еще одна – веселая, рок-н-рольная, но с важным месседжем.

"Идею этой композиции я вынашивал в голове около двух лет. Наконец-то она родилась. Шуточная, игривая, с чисто украинской философией. У песни женское имя. Но это не "Нино"-2", - рассказал Олег.

Напомним, первыми шоу "Роксолана" увидят жители Тернополя, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов и Луцка. Затем артист отправится в Ровно, Харьков, Чернигов и другие города Украины.