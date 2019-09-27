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пятница, 27 сентября 2019 11:45

Олег Винник попал в базу "Миротворца"

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Олег Винник попал в базу &quot;Миротворца&quot;
Винник снялся в ролике, который будто бы призывает к миру. Фото: скрин с видео.

Украинский певец Олег Винник, любимец женской аудитории попал в базу "Миротворца".

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны в Украине", - говорится на сайте "Миротворца".

Винник снялся в ролике вместе с российскими звездами эстрады, которые поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе. Ролик якобы призывает к миру.

"Это видео – наш большой общий шаг к новому миру! Миру без войн и насилия! Слово – великая сила, дарованная только человеку! И сегодня, как никогда, важно этой силой воспользоваться правильно. Воспользоваться смело и масштабно. Когда мы решили снимать проект #ВСЕММИР многие уверяли нас, что это невыполнимо. Но сегодня мы знаем правду – людей, разделяющих наши взгляды много...очень много! И очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться!"
- подписали произведении этого видео.

В видео также снялись Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Олег Винник (Украина), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда и другие.

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Олег Винник неоднократно отмечал, что с начала войны на Донбасс он не гастролирует в России.

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.

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