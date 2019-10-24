Олег Винник подразнил подробностями о концерте во Дворце спорта

Заключительный концерт пройдет 21 ноября. Фото: пресс-служба

Певец Олег Винник приближается к завершению своего тура "Роксолана". 21 ноября он выступит в киевском Дворце спорта с последним концертом. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу.

Режиссером-постановщиком выступит украинская клипмейкер Катерина Царик. Уже разработана концепция проведения концерта. Ключевой изюминкой станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз.

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"В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране", - рассказала Катерина Царик.

Прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой "Ты в курсе" побило рекорд по доле просмотра телеверсии концерта и на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире телеканала "Украина" его увидел каждый пятый украинец.