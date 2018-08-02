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четверг, 02 августа 2018 12:03

Олег Винник отметил юбилей в Доминикане
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31 июля музыкант Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Певец неоднократно признавался, что не готовится к этому празднику. По уже сложившейся традиции имениннику устраивают сюрпризы его друзья и родные. Нынешний год не стал исключением. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана.

К слову, в связи с разницей во времени между Украиной и Доминиканской Республикой, где сейчас находится исполнитель, его день рождения продлился на 7 часов дольше обычного.

Первыми фото с отдыха Винник поделился на своей странице в Instagram. В частности, на одном из снимков артист запечатлен на пальме.

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"На день рождения мне подарили .. пальму!", - в шутку подписал Олег.

Кроме того, певец опубликовал видео, в котором поблагодарил своих поклонников за поздравления и пожелал, чтобы в их жизни исполнились все теплые слова, сказанные в его адрес.

"Дорогие мои! Хочу поблагодарить вас за искренние слова поздравления в мой день рождения, за то что вы украсили мой праздник своими теплыми пожеланиями. Будьте и вы любимы, счастливы, берегите друг друга. Люблю вас безумно!", - отметил Винник.

Свой гастрольный тур Олег Винник продолжит во второй половине августа на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно. Затем певец даст дополнительные концерты в Черновцах и Житомире, а позже отправится в южные и восточные регионы Украины.

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