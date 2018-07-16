Оксана Марченко изумила взыскательную публику на показе Dolce&Gabbana - Tatler

Состоявшийся 4-10 июля в Италии показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 продолжает собирать восторженные отклики крупнейших европейских глянцев и обозревателей модных показов. О сказочном летнем шоу написал британский Tatler, журнал о моде, светской жизни и красоте, основанный в 1901 году.

Оксана Марченко и Доменико Дольче

Блеск, размах и величие праздника трудно передать словами, отмечают модные критики, но все же они постарались передать атмосферу сказки, не жалея эпитетов и сравнений.

Стефано Габана и Оксана Марченко

"Мы немного сошли с ума",- признался Стефано Габбана, выйдя к прессе перед началом грандиозного шоу, в котором Dolce&Gabbana представили свою божественную коллекцию.

"Монахи" и "монахини" разносили шампанское, а мушкетеры XVII века задорно подкручивали усы. Модели летнего показа появлялись, как из сказки, и дарили гостям соответствующее сказочное настроение, соизмеримое с новым дыханием современной моды", - так передал настроение праздника моды Tatler.

"Среди 350 приглашенных знаменитостей была и Оксана Марченко – известная украинская телеведущая, которая вышла к изумленной публике в потрясающем красном платье, укрытым перьями, в котором известная американская топ-модель Карли Клосс открывала весенний показ Alta Moda 2018", - пишет Tatler.

Шедевр искусства Dolce&Gabbana для Оксаны Марченко

Как сообщала пресса, этот наряд в апреле удостоился "Большого яблока" в Нью-Йорке.

Ранее крупнейшая итальянская ежедневная газета "Corriere della Sera" посвятила полосу Оксане Марченко и ежегодному шоу Dolce & Gabbana Alta Moda, в котором украинская теледива приняла участие.

А модный критик Бетан Холт, описывая "настоящий шедевр искусства моды, в котором появилась на показе украинская телеведущая Оксана Марченко", назвал праздник высокой моды "эстетикой и красотой в избытке".