Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире

Фото: @matmaitland

Британский художник Мэтт Мэйтленд показал внешность бьюти-икон прошлого, если бы они следовали современным представлениям о женской красоте.

Карикатурные изображения мужчина разместил в Instagram.

Современное видение красоты отличается от того, что было привлекательным раньше. Сейчас много девушек, чтобы вписаться в образ "красавицы", увеличивают губы, делают ринопластику и другие хирургические манипуляции.

Мэйтленд решил показать, як выглядели бы звёзды ХХ века в нашем мире:

"Вы увидите влияние современных эталонов красоты почти везде. Я начал представлять знаменитостей прошлого такими, какими они стали, если бы следовали сегодняшним реалиям", - комментирует свои творения художник.

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