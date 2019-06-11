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вторник, 11 июня 2019 13:58

Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
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Самой сексуальной женщиной 2000 года стала Эстелла Уоррен
Фото: www.maxim.com
Джессика Альба стала самой сексуальной моделью в 2001 году
Дженнифер Гарнер взяла титул в 2002 году
Кристина Агилера победила в 2003 году
Джессика Симпсон стала первой в рейтинге в 2004 году

Международный мужской журнал Maxim каждый год выбирает самую сексуальную модель.

В 2019-м этот титул получила бывшая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо.

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Рейтинг самых сексуальных женщин мира существует 20 лет.

В галерее представлены фото женщин-победительниц 2000-2019-х.

Впервые на украинской неделе моды вместе со стандартными моделями на подиум вышли девушки размера "плюс-сайз". В рамках Ukrainian Fashion Week состоялся показ коллекции весна-лето 2018-го украинского дизайнера Андре Тана, посвященной евроинтеграции.

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