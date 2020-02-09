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воскресенье, 09 февраля 2020 15:56

Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню

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Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню
Таисия Повалий презентовала украиноязычную песню "Дай мне любовь" Фото: glavcom.ua

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая уже шесть лет выступает только в России, выпустила клип на новую украиноязычную песню.

Композиция "Дай мне любовь" содержит припев со слова "Дай мне любовь, потому что потеряешь меня вновь".

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Некоторые фанаты артистки восприняли эту фразу, как намек на попытку восстановить былую популярность.

Народная артистка Украины Таисия Повалий пожаловалась, что была вынуждена отменить свои планы провести юбилейный концерт в столице Украины.

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