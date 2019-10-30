Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей

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Некоторые звездные дети - копии своих родителей и могут заменять их на съемочных площадках или на концертах.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша похожа на мать, словно 2 капли воды. Дочь Мерил Стрип - отражение звездной мамы.

Старшую дочь Елены Кравец часто путают со знаменитой матерью.

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Gazeta.ua создала подборку детей знаменитостей, которые не на шутку похожи на своих родителей.

Голливудская актриса 47-летняя Камерон Диаз беременна первенцем. Знаменитость и ее муж гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден пытались завести ребенка, но все было безрезультатно.