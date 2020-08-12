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среда, 12 августа 2020 13:51

Обольстительная миллиардерша позировала с обнаженной грудью
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Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения.
Фото: instagram.com/kyliejenner
Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения.
Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения.
Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения.
Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения.

Известный предприниматель Кайли Дженнер снялась топлес для Саши Самсоновой - лос-анджелесского фотографа из Украины. Модель опубликовала фотографии в своем Instagram.

На одном из фото молодая миллиардерша сексуально позировала в шляпе с вуалью, прикрыв обнаженную грудь руками.

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Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения, который отмечала 10 августа. Ей исполнилось 23 года.

Младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардерша Кайли Дженнер показала фото в купальнике. Знаменитость разместила в Иnstagram снимки с летнего отдыха.

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