Обольстительная миллиардерша позировала с обнаженной грудью

Фото: instagram.com/kyliejenner

Известный предприниматель Кайли Дженнер снялась топлес для Саши Самсоновой - лос-анджелесского фотографа из Украины. Модель опубликовала фотографии в своем Instagram.

На одном из фото молодая миллиардерша сексуально позировала в шляпе с вуалью, прикрыв обнаженную грудь руками.

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Пикантными фотографиями звезда поделилась в честь своего дня рождения, который отмечала 10 августа. Ей исполнилось 23 года.

Младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардерша Кайли Дженнер показала фото в купальнике. Знаменитость разместила в Иnstagram снимки с летнего отдыха.