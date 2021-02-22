Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз после небольшого перерыва снова порадовала поклонников новым пикантным кадром. Фото разместила на своей странице в Іnstagram. Звезда отметила, что фотография сделана на популярном испанском курорте Ибица.

На снимке Роуз появилась в миниатюрном бикини красно-розовых цветов. В кадре модель изгибалась на полу, демонстрируя пышные формы и тонкую талию. Длинные волосы Деми распустила.

Поклонники модели в восторге от ее образа и засыпали модель комплиментами.

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Недавно Деми Роуз опубликовала фото, на котором позирует в розовых микротрусиках и также цвета топе. Образ дополнила розовыми очками от солнца.