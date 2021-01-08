Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери не стесняется публиковать откровенные фотографии на своей странице в Instagram.

На одном из последних снимков модель позирует под душем в одних стрингах, выпятив пышные ягодицы и будоража воображение поклонников. В заметке под ним звезда написала, что фотография сделана в Мексике. Под фото сразу поставили более 300 тысяч лайков.

На других снимках звезда позирует в минибикини с леопардовым принтом, демонстрируя аппетитные прелести.

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Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл поразила фанатов новой порцией фотографий. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позировала в черно-белом бикини с животным принтом и парео.