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пятница, 08 января 2021 23:46

Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
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Ана Чери зажигает сеть соблазнительными снимками
Фото: Instagram.com
Ана Чери зажигает сеть соблазнительными снимками
Ана Чери зажигает сеть соблазнительными снимками
Ана Чери зажигает сеть соблазнительными снимками

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери не стесняется публиковать откровенные фотографии на своей странице в Instagram.

На одном из последних снимков модель позирует под душем в одних стрингах, выпятив пышные ягодицы и будоража воображение поклонников. В заметке под ним звезда написала, что фотография сделана в Мексике. Под фото сразу поставили более 300 тысяч лайков.

На других снимках звезда позирует в минибикини с леопардовым принтом, демонстрируя аппетитные прелести.

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Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл поразила фанатов новой порцией фотографий. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позировала в черно-белом бикини с животным принтом и парео.

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