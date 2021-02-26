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пятница, 26 февраля 2021 19:51

Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
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Знаменитые женщины часто пополняют сеть эротическими снимками. Их фото в Instagram набирают тысячи лайков и еще больше комментариев от пораженных поклонников.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась кадрами с соблазнительной фотосессии, на которой позировала топлесс. Американская серфингистка Джала Сью тоже решила предстать без бюстгальтера. Еще и сексуально спустила джинсы, щеголяя аппетитными ягодицами. Израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главную героиню в фильме "Чудо-женщина", поразила пикантной фотографией. Блогер Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, прикрыла интимные места средствами индивидуальной защиты.

Gazeta.ua предлагает вспомнить, какими еще эротическими кадрами делились звезды на этой неделе.

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Супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD
Фото: instagram.com/i_d
Артистка Тина Кароль позировала в пикантном образе
Американская серфингистка Джала Сью эротично снимала джинсы
"Чудо-женщина" Галь Гадот поразила соблазнительным кадром
Блогер Алена Омович прикрыла интимные места защитными масками

Звезды поражают откровенными фотосессиями, на которых позируют в смелых образах. Публикуют потрясающие кадры в Instagram. Австралийская plus size модель Стефания Феррарио позировала обнаженная. Пышные прелести прикрыла полупрозрачной тканью. Лучшая спортсменка Украины Марина Бех-Романчук позировала спиной к камере, щеголяя аппетитными ягодицами.

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