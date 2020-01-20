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понедельник, 20 января 2020 08:58

Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
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Женщина похвасталась идеальными, к тому же, полностью обнаженными формами на странице в Instagram
Фото: instagram.com/anacheri/
Женщина похвасталась идеальными формами на странице в Instagram
Женщина похвасталась идеальными формами на странице в Instagram

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась фотографией с отдыха.

Женщина похвасталась идеальными, к тому же, полностью обнаженными формами на странице в Instagram.

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"Я снова отдыхаю", - подписала Анна свое фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Be Right Back, I'm on vacation 🔥🔥💦💦💦 AnaCheri.com exclusive content/Snapchat 👻 . #vacation #sandy #beach #private #snapchat #fun #bahamas

Публикация от AnaCherí (@anacheri)

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась идеальными формами на странице в Instagram. Подборкой сексуальных фото она напомнила поклонникам, какую спортивную форму имела летом. "Я готова вернуться к своему летнему телу. Безусловно, я наслаждалась последние четыре месяца накоплением калорий и увеличением "подпушка" над мышцами. Но мое фитнес-путешествие закончилось. Пора это все сжигать", - написала Чери.

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