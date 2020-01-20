Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась фотографией с отдыха.

Женщина похвасталась идеальными, к тому же, полностью обнаженными формами на странице в Instagram.

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"Я снова отдыхаю", - подписала Анна свое фото.

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась идеальными формами на странице в Instagram. Подборкой сексуальных фото она напомнила поклонникам, какую спортивную форму имела летом. "Я готова вернуться к своему летнему телу. Безусловно, я наслаждалась последние четыре месяца накоплением калорий и увеличением "подпушка" над мышцами. Но мое фитнес-путешествие закончилось. Пора это все сжигать", - написала Чери.