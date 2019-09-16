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понедельник, 16 сентября 2019 16:20

Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
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Кайли Дженнер позировала для мужского журнала
Фото: @kyliejenner
Кайли Дженнер позировала для мужского журнала
Кайли Дженнер позировала для мужского журнала
Кайли Дженнер позировала для мужского журнала
Кайли Дженнер позировала для мужского журнала

Американская миллиардерша и бизнесвумен 22-летняя Кайли Дженнер с парнем Трэвисом Скоттом снялись для мужского глянца Playboy.

Снимки появились на просторах Instagram.

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На одном фото Дженнер появилась в красном белье и с подвеской с логотипом журнала - кроликом. На другом снимке Кайли позировала полностью обнаженной, прикрывая интимные части тела полупрозрачной тканью.

Миллиардершу снимала украинский фотограф Саша Самсонова, которая часто сотрудничает с американскими селебритис.

Подписчики Кайли пришли в восторг от соблазнительной серии снимков.

"Из-за этих фото я схожу с ума", "не могу дышать, я в восторге", "невероятная фигура", "твоя внешность это вдохновение".

Модель и молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками.

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