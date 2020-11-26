Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками

Итальянская звезда Instagram 32-летняя Сэди Грей регулярно радует подписчиков сексуальными фото.

Модель часто позирует только в нижнем белье или без одежды вообще. На этот раз она устроила фотосессию, во время которой предстала полностью обнаженной. Женщина прикрыла прелести только полупрозрачной тканью, соблазнительно изгибаясь. Фотографии опубликовала в Instagram.

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Автором съемки является итальянский фотограф Антонио Гирландо.

Фото: instagram.com/saudadetears

Итальянская модель 32-летняя Сэди Грей радует фанов эротическими фотографиями, на которых позирует только в нижнем белье. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в красно-нюдовом нижнем белье. Грей соблазнительно изгибается на кровати, щеголяя пышными ягодицами и грудью.