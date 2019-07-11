Обнаженная Белла Хадид показала безупречную фигуру

Фото: @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид засветила грудь в откровенной фотосессии для журнала Elle France.

Пикантные снимки девушка разместила в Instagram.

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На фотографиях Хадид позировала в разных образах. На одном из снимков Белла была совсем обнаженной, грудь прикрывала руками.

Читатели начали активно комментировать откровенные фото знаменитости.

"Девушка-вдохновение", "не могу насмотреться на такую красоту", "невероятная фигура".

Недавно 22-летняя Белла Хадид сняла видео на телефон, в котором позировала топлесс в собственной ванной. Откровенным роликом поделилась на странице в Instagram. Хотя через час после того звезда удалила его.