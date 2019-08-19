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понедельник, 19 августа 2019 12:48

Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем
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Хайди Клум отдыхала на яхте с новоиспеченным мужем Томом Каулитцом
Фото: @heidiklum
Хайди Клум отдыхала на яхте с новоиспеченным мужем Томом Каулитцом
Хайди Клум отдыхала на яхте с новоиспеченным мужем Томом Каулитцом
Хайди Клум отдыхала на яхте с новоиспеченным мужем Томом Каулитцом
Хайди Клум отдыхала на яхте с новоиспеченным мужем Томом Каулитцом

Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за 29-летнего музыканта Тома Каулитца, засветила голую грудь в сети.

Знаменитость поделилась снимками в Instagram.

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На одной из фотографий Клум появилась с обнаженной грудью, на другой - демонстрировала золотое кольцо. Снимки сделали во время отдыха на яхте.

"Я поеду с тобой куда угодно. Даже к концу этого мира. На море, на пляж, куда угодно", - подписала публикации Хайди.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Супермодель Хайди Клум показала, как тренирует ягодицы. Роликом поделилась в Instagram. Для занятий знаменитость надела короткий спортивный топ и леггинсы.

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