Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за 29-летнего музыканта Тома Каулитца, засветила голую грудь в сети.

Знаменитость поделилась снимками в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть

На одной из фотографий Клум появилась с обнаженной грудью, на другой - демонстрировала золотое кольцо. Снимки сделали во время отдыха на яхте.

"Я поеду с тобой куда угодно. Даже к концу этого мира. На море, на пляж, куда угодно", - подписала публикации Хайди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 18 Авг 2019 в 9:04 PDT

Супермодель Хайди Клум показала, как тренирует ягодицы. Роликом поделилась в Instagram. Для занятий знаменитость надела короткий спортивный топ и леггинсы.