Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье

Фото: Instagram.com

17-летняя Маки Каррин из американского штата Техас признана обладательницей самых длинных в мире ног среди женщин и подростков. В прошлом году она попала в Книгу рекордов Гиннеса. А недавно поразила своих подписчиков в Instagram роскошным образом в маленьком черном платье.

На новых фотографиях Маки непринужденно позирует в элегантном платье, ее волосы уложены легкими волнами, губы накрасила красной помадой.

Читатели выразили восхищение изысканным стилем девушки и пожелали ей успешной модельной карьеры в ближайшем будущем.

Кстати, рост Каррин - 208 см, при этом длина ног составляет 64% роста.

Девушка рассказывает, что всегда была выше сверстников. Но и назвали недостатки такого высокого роста.

"Конечно, в таких длинных ног есть негативные стороны: постоянно бьешься головой, проходя сквозь двери, с трудом влезаешь в машины, найти соответствующую одежду - вообще испытания", - поделилась Маки.

Сейчас рекордсменка выступает за школьную волейбольную команду.

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Американка Маки Каррин мечтает продолжить образование в Великобритании и стать самой профессиональной моделью в мире.