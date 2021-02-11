Обладательница самой большой груди сменила имидж

 
Ексклюзивы
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 144
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 531
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 720
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 540
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1899
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1440
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1125
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Фото
Все фото
6
5
7
7
3
Звезду сериала &quot;Мандалорец&quot; уволили за посты в соцсетях
Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях
5 zirok, yaki pozuvaly oholenymy na ostannʹomu misyatsi vahitnosti 5 звезд, которые позировали обнаженными на последнем месяце беременности
5 zirok, yaki pozuvaly oholenymy na ostannʹomu misyatsi vahitnosti 5 звезд, которые позировали обнаженными на последнем месяце беременности
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Обладательница самой большой груди сменила имидж
Обладательница самой большой груди сменила имидж
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Видео
Все видео
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 153
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 720
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 945
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1440
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1350
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 13:30

Обладательница самой большой груди сменила имидж
7

  Комментировать

Украинская модель Мила Кузнецова не стесняется демонстрировать пышную грудь
Фото: Instagram.com
Украинская модель Мила Кузнецова не стесняется демонстрировать пышную грудь
Украинская модель Мила Кузнецова не стесняется демонстрировать пышную грудь
Украинская модель Мила Кузнецова не стесняется демонстрировать пышную грудь
Украинская модель Мила Кузнецова не стесняется демонстрировать пышную грудь

Украинская модель 32-летняя Мила Кузнецова, которая в прошлом году получила титул "Самая большая женская натуральная грудь", решила сменить имидж. Девушка перекрасила свои белокурые волосы в розовый цвет.

Результат перевоплощения Мила показала на своей странице в Instagram. Читатели пришли в восторг от обновленного образа.

Кстати, Кузнецова имеет 13-й размер груди, их объем 135,5 см. Девушка занимается модельной карьерой, участвует в конкурсах красоты plus size. В своем фотоблоге красавица не стесняется демонстрировать пышный бюст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини

Мила Кузнецова имеет экономическое и юридическое образование, работала помощником юриста. Сейчас занимается модельной карьерой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обладательница самой большой груди сменила имидж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 77800
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 34650
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 26289
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 24570
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19305
Знаменитости
Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях
Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях
6
Секс-скандал сделал Мэнсона еще более популярным
Секс-скандал сделал Мэнсона еще более популярным Просмотров: 36
5 zirok, yaki pozuvaly oholenymy na ostannʹomu misyatsi vahitnosti 5 звезд, которые позировали обнаженными на последнем месяце беременности
5 zirok, yaki pozuvaly oholenymy na ostannʹomu misyatsi vahitnosti 5 звезд, которые позировали обнаженными на последнем месяце беременности
5
 Просмотров: 486
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
7
 Просмотров: 288
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
3
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 42478
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть