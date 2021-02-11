Обладательница самой большой груди сменила имидж

Фото: Instagram.com

Украинская модель 32-летняя Мила Кузнецова, которая в прошлом году получила титул "Самая большая женская натуральная грудь", решила сменить имидж. Девушка перекрасила свои белокурые волосы в розовый цвет.

Результат перевоплощения Мила показала на своей странице в Instagram. Читатели пришли в восторг от обновленного образа.

Кстати, Кузнецова имеет 13-й размер груди, их объем 135,5 см. Девушка занимается модельной карьерой, участвует в конкурсах красоты plus size. В своем фотоблоге красавица не стесняется демонстрировать пышный бюст.

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Мила Кузнецова имеет экономическое и юридическое образование, работала помощником юриста. Сейчас занимается модельной карьерой.